Виїзд студентів за кордон: кого можуть випустити з України на навчання

Студенти / © ТСН.ua

Українська влада, ймовірно, дозволить виїзд за кордон лише тим студентам, які мають офіційне запрошення на навчання та учнівську візу до конкретної країни.

Про це заявив народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Євтушок в ефірі програми Ранок.LIVE.

«Звучить звук президента України, це нібито дозвіл на виїзд всім без виключення, але моя думка, ще раз акцентую — це моє припущення — що буде дозвіл на виїзд лише тим студентам, які мають запрошення, і тим, хто має учнівську візу в тій чи іншій країні. Саме це буде підставою для перетину кордону. Все решта, мені здається, для якихось інших моментів не буде передбачено. Хоча все може бути, це моє припущення», — сказав депутат.

Він також навів приблизні дані щодо кількості молодих чоловіків цього віку: «Кожен рік такої молоді складає близько 100 тисяч осіб».

Коментуючи питання про те, що вік 18–22 роки входить до мобілізаційного (з 18 до 60 років), Євтушок зазначив, що не очікує змін до чинного законодавства, але вважає, що можуть бути встановлені додаткові підстави для виїзду за кордон.

«Людина з 18 років стає військовозобов’язаною аж до 60 років за законом. Тому я не думаю, що буде змінений закон, але саме цей акцент дав мені зрозуміти, що слова президента у цьому контексті про виїзд молоді до 22 років дають підстави вважати, що паралельно мають бути підстави для виїзду — учнівська віза, запрошення в той чи інший виш», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців від 18 до 22 років.