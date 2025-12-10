ТСН у соціальних мережах

Виїзд за кордон 18-22-річних: демографиня про наслідки рішення

Елла Лібанова пояснила, навіщо 18-22-річним дозволили виїзд, та чому це не вплинуло на армію.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Виїзд 18-22-річних

Виїзд 18-22-річних / © ТСН

Рішення про виїзд 18-22-річних було спробою вирівняти відчуття соціальної справедливості і не вплинуло на мобілізаційний потенціал.

Таку думку висловила директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова в інтервʼю для Новини.LIVE.

«Я логіку цього рішення (про дозвіл на виїзд за кордон 18-22-річним — Ред.) не розумію. Але я розумію, звідки пішло. Це, скоріше за все, було бажанням дотриматися певної соціальної справедливості. Вона у кожного своя. Чи вплинуло це на мобілізаційний потенціал — думаю, що ні. Є достатньо можливостей уникнути мобілізації і в Україні — давайте відверто про це говорити. Не всі, хто має бути в армії, там є», — каже демографиня.

За її словами, статистика перетину кордону не демонструє різкого зростання кількості молодих чоловіків, які виїхали саме через це рішення. Але водночас немає й ознак масового повернення.

Нагадаємо, що 26 серпня уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Голова МВС Клименко пояснив, навіщо дозволили виїзд 18–22-річним.

Своєю чергою, український бізнес повідомляє про звільнення серед чоловіків 18–22 років, яким дозволили виїздити за кордон.

Також голова Конфедерації роботодавців розповів, що студенти беруть академвідпустки і тікають за кордон.

