Виїзд за кордон чоловікам 18–22 років: які документи треба і кого точно не випустять

Перетин кордону 18-22 річними / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Реклама

Голова МВС Ігор Клименко опублікував роз’яснення щодо постанови про виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років.

Які документи потрібні цим чоловікам для виїзду і що ще їм потрібно знати, передає пресслужба МВС.

Для перетину кордону необхідно мати:

Реклама

Паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон Військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється за вимогою представника Державної прикордонної служби.

Виключення

Норма про виїзд за кордон чоловіків цього віку не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування.

Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

© МВС

Нагадаємо, що вчора, 26 серпня, уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

Сьогодні, 27 серпня, Кабмін опублікував відповідну постанову. Тому від завтра виїжджати зможуть чоловіки до 22 року включно.

Реклама

В ДПСУ наголосили, що пропускати 18-22-річних чоловіків за кордон почнуть після публікації змін та набуття ними чинності.

Голова МВС Клименко пояснив, навіщо дозволили виїзд 18–22-річним.