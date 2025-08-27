ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2049
1 хв

Виїзд за кордон чоловікам 18–22 років: які документи треба і кого точно не випустять

Для виїзду за кордон українців від 18 до 22 років потрібен паспорт та військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі, тобто у «Резерв+»)

Дмитро Гулійчук
Перетин кордону 18-22 річними

Перетин кордону 18-22 річними / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Голова МВС Ігор Клименко опублікував роз’яснення щодо постанови про виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років.

Які документи потрібні цим чоловікам для виїзду і що ще їм потрібно знати, передає пресслужба МВС.

Для перетину кордону необхідно мати:

  1. Паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон

  2. Військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється за вимогою представника Державної прикордонної служби.

Виключення

Норма про виїзд за кордон чоловіків цього віку не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування.

Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

/ © МВС

© МВС

Нагадаємо, що вчора, 26 серпня, уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

Сьогодні, 27 серпня, Кабмін опублікував відповідну постанову. Тому від завтра виїжджати зможуть чоловіки до 22 року включно.

В ДПСУ наголосили, що пропускати 18-22-річних чоловіків за кордон почнуть після публікації змін та набуття ними чинності.

Голова МВС Клименко пояснив, навіщо дозволили виїзд 18–22-річним.

