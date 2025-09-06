ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
233
1 хв

Виїзд за кордон чоловіків 18-22 років: кому можуть відмовити

Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Анастасія Павленко
Уряд дозволив виїзд з України для чоловіків 18-22 років

Уряд дозволив виїзд з України для чоловіків 18-22 років / © ТСН.ua

Державний кордон України можуть перетнути всі чоловіки віком від 18 до 22 років. Водночас необовʼязково бути студентом чи вступати у закордонний виш.

Про це «УП.Життя» повідомила адвокатеса Катерина Аніщенко.

«Інспектор прикордонної служби може запитати про підставу для перетину кордону, втім документа, в якому зазначено вік від 18 до 22 років, достатньо для виїзду з України», — сказала вона.

Однак, норма не стосується чоловіків, які обіймають посади в:

  • органах державної влади

  • державних органах

  • органах місцевого самоврядування

Такі особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Нагадаємо, 28 серпня українські чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон. Для більшості з них ця можливість відкривається вперше за три з половиною роки повномасштабної війни.

Від початку запровадження воєнного стану Україна заборонила виїзд за кордон чоловікам від 18 до 60 років. Попри те, що за законом більшість юнаків до 25 років мобілізації не підлягають, виїхати з країни вони не могли.

