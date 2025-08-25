Виїзд за кордон чоловіків віком до 22 років і тюрма за незаконний перетин кордону: Стефанчук про те, чи ухвалять закони

Руслан Стефанчук / © Associated Press

У Верховній Раді очікують на дискусії щодо законопроєктів про можливість виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років, а також щодо посилення відповідальності за незаконний перетин кордону.

Про це голова Верховної ради Руслан Стефанчук сказав в інтерв’ю «Суспільному».

Стефанчук дорікнув, що будь-які ідеї «не повинні бути елементом якогось одноденного хайпу».

«Ми повинні завжди співміряти їх, наскільки вони будуть відповідати потужності України на полі бою, нашій стабільності як державі і налаштованості на досягнення миру. Тому безперечно такі дискусії по цих законопроєктах будуть», — сказав він.

Кримінальна відповідальність за незаконний перетин кордону

Стефанчук сумнівається в ефективності законопроєкту про кримінальну відповідальність.

«Тому що ми чітко маємо усвідомлювати, що ефективність кримінальної відповідальності повинна визначатися одним: як вона вплине на покращення тієї чи іншої соціальної ситуації в Україні. Я поки що потенціалу в цьому не бачу», — сказав Стефанчук.

Виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років

Щодо виїзду громадян України віком від 18 до 22 років, то голова ВР нагадав, що вперше цю ідею озвучив президент Зеленський.

«Але, знову ж таки, ми маємо співвіднести оці всі речі з тим, як це, скажімо, позначиться на тому, як Україна буде от вести оборону з боку агресії, яку здійснює РФ. Дискусія відкрита, ми будемо чекати на позицію комітетів, ми будемо спілкуватися з військовими, ми будемо спілкуватися з громадянським суспільством, і тоді парламент буде ухвалювати відповідні рішення», — зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, що в Україні планують посилити покарання за незаконний виїзд за кордон та порушення терміну перебування там для військовозобов’язаних.

Також у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може змінити правила виїзду з України для чоловіків до 22 років.

Раніше президент Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців від 18 до 22 років.