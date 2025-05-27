Виїзд за кордон для молоді: у парламенті обговорюють нові правила

В Україні можуть пом’якшити обмеження на виїзд за кордон / © ТСН.ua

Реклама

У парламенті обговорюють ідею часткового зняття заборони на виїзд за кордон для чоловіків молодше 25 років, які ще не підлягають призову. Однак у такому рішенні є певний важливий аспект.

Про це розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий у коментарі «Телеграфу».

Він зазначив, що обговорював ідею послаблення обмежень з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, проте зараз ця тема залишається на рівні ідеї. Анонсувати як рішення цю ідею не можна.

Реклама

«Ми обговорювали з головою Верховної Ради одну ідею, яка народилася у депутатському середовищі, про те, щоб дати можливість дітям допризовного віку вільніше пересуватися. Щоб не закривати перед ними можливості для виїзду, переїзду тощо», — розповів міністр.

Нагадаємо, раніше уряд змінив правила виїзду для чоловіків 18–25 років, які служили за контрактом. Відповідно до нових правил, військовослужбовці-контрактники (18–25 років), які раніше не проходили строкову службу (окрім базової підготовки), можуть виїжджати за кордон за умови дотримання правил і наявності необхідних документів.