Виїзд за кордон для опікунів: які документи потрібно мати і чи надається відстрочка

Виїзд за кордон

В умовах воєнного стану багато категорій громадян України обмежені у праві виїжджати за межі держави, але є винятки. Зокрема, адвокат розповів про право опікуна на перетин кордону та правильне оформлення документів.

Про це “УНІАН” розповів адвокат Олександр Дубовий.

Чим відрізняється догляд від опікунства

Адвокат пояснює:

догляд — турбота про особу, яка цього потребує за станом здоров’я у повсякденному житті. Ця особа може бути як дієздатною, так і недієздатною. Це може бути оформлено як соціальна послуга або за договором між особою, яка потребує догляду, та особою, яка його надає.

опіка — передбачає повне представництво інтересів підопічного. Вона призначається над недієздатними особами (не усвідомлюють свої дії через психічні розлади), малолітніми дітьми, позбавленими батьківського піклування. Людина, яка призначена опікуном, може розпоряджатися майном підопічного, укладати договори, представляти інтереси особи в різних органах.

Як оформити опікунство для виїзду за кордон

Відомо, що опікун може виїхати за кордон із підопічним. Під час воєнного стану перетин держкордону можуть здійснювати такі категорії: опікуни малолітніх дітей та опікуни недієздатних осіб.

«Якщо ми говоримо про опікунів малолітніх дітей та піклувальників неповнолітніх дітей, то перетинати кордон мають право тільки ті опікуни та піклувальники, які виховують дитину з інвалідністю (вік дитини — до 18 років)», — деталізував Дубовий.

Перелік документів

Щоб без перешкод перетнути державний кордон, слід мати при собі: документ, що підтверджує повноваження людини як опікуна. Це переважно рішення органу опіки та піклування або, у деяких випадках, рішення суду.

Адвокат наголошує: право на перетин кордону має тільки опікун особи з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною. Тож для виїзду за кордон слід мати документ, що підтверджує інвалідність підопічного — довідку МСЕК або виписку з рішення експертної команди з оцінки повсякденного функціонування особи.

Чи може опікун виїхати за кордон без опікуваного

Дубовий пояснив, що опікун може виїхати за кордон для зустрічі з підопічним.

«Але в такому разі опікуну для перетину кордону знадобиться не тільки рішення уповноваженого органу про те, що його призначено опікуном, документ, що підтверджує інвалідність підопічної особи, а й іще два документи — про те, що підопічна особа перетинала кордон, і той, що підтверджує, що вона перебуває на обліку в консульстві в країні, до якої прибула», — зазначив фахівець.

Є лише дві категорії осіб, які можуть бути підопічними:

неповнолітні діти — залишилися без піклування батьків (які померли, позбавлені батьківських прав, відбувають покарання у в’язниці);

повнолітні особи, визнані недієздатними — ті особи, які внаслідок саме психічного розладу не здатні усвідомлювати свої дії або керувати ними.

Важливо, що для перетину кордону особа має бути не просто опікуном, а й мати підопічного з інвалідністю. Опікуном може бути фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Загалом це особа віком від 18 років.

«Опікунами переважно призначають осіб, які перебувають у родинних або родинних стосунках із підопічним. Також враховуються особисті стосунки між ними та можливість такої особи виконувати обов’язки опікуна», — додав Олександр Дубовий.

Але родинні зв’язки — це не обов’язкова умова надання опікунства. Можливість надається і іншим особам, які хочуть і можуть виконувати такі обов’язки.

При цьому адвокат попереджає, що опікуну можуть відмовити у виїзді. До прикладу, це може статися у випадках:

ненадання повного пакета документів для перетину кордону;

наявності неточностей у документах

ухваленого рішення суду, яким опікуну обмежено право на виїзд за кордон.

Яке опікунство звільняє від мобілізації

Дубовий акцентує: некоректно говорити, що опікунство звільняє від мобілізації. Воно дає право на відстрочку. У випадку відстрочки для опікунів дітей, позбавлених батьківського піклування є додаткова умова — наявність у підопічного інвалідності або хвороб, які передбачені пунктом 6 частини 1 статті 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

«У тому випадку, якщо особа є опікуном особи, визнаної судом недієздатною, то додаткових умов для надання їй відстрочки немає», — підсумував адвокат.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який посилює відповідальність за порушення, пов’язані з перетином державного кордону, особливо в умовах воєнного стану.

Згідно з новим законопроєктом, органи охорони державного кордону розглядатимуть справи про незаконний перетин кордону. Крім того, документ пропонує виключити з Кодексу України про адміністративні правопорушення статтю 204-3, яка була визнана частково неефективною і неконституційною. Натомість передбачається посилення кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску під час воєнного або надзвичайного стану.

Також очікується, що за порушення військовозобов’язаними встановленого терміну перебування за межами України також каратиметься. Це означає, що військовозобов’язані, призовники та резервісти будуть зобов’язані суворо дотримуватися термінів перебування за кордоном.