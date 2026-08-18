Виїзд за кордон може коштувати українцям пенсії: що варто знати

Пенсія за кордоном

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Наявність страхового стажу ще не гарантує виплату пенсії за межами України — ПФУ може відмовити через юридичну деталь, про яку знають не всі.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юристка АО «Віннер партнерс» Марина Камілова.

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Коли ПФУ може відмовити у виплаті пенсії за кордоном?

Перш за все варто розрізняти дві різні ситуації — відмову у призначенні або перерахунку пенсії та зупинення чи припинення вже призначених виплат.

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Пенсійний орган може відмовити у виплаті пенсії за кордоном через відсутність міжнародного договору про соціальне забезпечення з країною нового проживання, недотримання умов двосторонньої угоди, непідтверджений страховий стаж або неналежний статус перебування особи.

«Найбільш суттєвим фактором традиційно є нормативно-правова база», — зазначила юристка.

За її словами, якщо з країною проживання не укладено відповідної угоди або вона передбачає пропорційний принцип виплати, пенсія за загальним правилом припиняється, або сплачується лише частина, що відповідає стажу, набутому в Україні.

Крім того, законом встановлені обмеження щодо перерахунку та виплати за межі України окремих категорій пенсій — зокрема спеціальних або пільгових.

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Через що можуть припинити виплачувати вже призначену пенсію?

Якщо виплата вже призначена, підставою для її припинення може стати виїзд на постійне проживання до країни, з якою відсутній відповідний договір, або те, що пенсіонер не пройшов обов’язкову щорічну фізичну ідентифікацію.

«Якщо договір передбачає виплату пенсії за принципом територіальності, виплату здійснює держава проживання, а виплата з боку України припиняється з моменту набуття нового статусу», — пояснила Камілова.

Також проблеми виникають, коли пенсіонер вчасно не повідомив Пенсійний фонд про зміну статусу проживання чи виїзд, не надав підтверджуючі документи, подав недостовірні відомості про стаж або заробіток, або не пройшов ідентифікацію.

Юристка підкреслила, що сам факт наявності страхового стажу в Україні не гарантує автоматичного отримання пенсії за кордоном — усе залежить від конкретних умов міжнародного договору з відповідною державою та від того, чи дотримано порядок, встановлений для отримувача.

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Що перевірити перед оформленням виплати за кордоном?

За словами юристки, перед виїздом варто заздалегідь вивчити умови міжнародного договору з конкретною країною, а не обмежуватися загальним питанням про можливість отримання української пенсії там.

Насамперед варто звернути увагу на:

тип міжнародного договору — за принципом територіальності чи пропорційним;

перелік пенсій і страхових ризиків, які підпадають під дію угоди;

порядок взаємозарахування стажу, набутого в Україні та за кордоном;

вимогу щодо щорічної фізичної ідентифікації та спосіб її проходження;

перелік підстав, за яких виплату припиняють або звужують;

у якій валюті виплачується пенсія і на який рахунок;

строки повідомлення ПФУ про зміну місця проживання чи громадянства;

перелік документів і апостильованих довідок для призначення виплат.

На що треба звернути увагу?

Юристка застерегла, що договір або законодавство можуть містити застереження, які фактично звужують права, заявлені у загальній інформації.

«У загальній інформації може йтися про збереження пенсії при переїзді, тоді як конкретна угода передбачає значно вужчий перелік покритих пенсій або вимагає відмови від пенсії іншої держави», — зауважила вона.

Тому перед виїздом чи поданням заяви юристка радить отримати повний текст двосторонньої угоди й офіційні роз’яснення Пенсійного фонду, а не орієнтуватися на усні консультації з неперевірених джерел.

За словами Камілової, головне для пенсіонера — заздалегідь чітко розуміти, який механізм виплати застосовується у його випадку, у якому розмірі та порядку здійснюватиметься виплата, і які обставини можуть стати підставою для її припинення.

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