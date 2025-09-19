ТСН у соціальних мережах

Виїзд за кордон можуть дозволити чоловікам ще одного віку: деталі від експерта

Україна зіткнулася з проблемою дефіциту людських ресурсів, тому фінансист вважає, що держава буде змушена поступово відкривати кордони.

Ірина Лаб'як
Виїзд за кордон

Виїзд за кордон / © ТСН

Після того, як в Україні дозволили вільний виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 роки, з часом цю межу можуть підняти до 25 років. Владі доведеться відкрити кордони для масштабного залучення людей.

Таку думку доктор економічних наук, фінансист, експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький висловив у інтерв’ю виданню «Телеграф».

За словами експерта, у разі якщо війна в Україні триватиме протягом ще кількох років, держава неминуче зіткнеться з браком людських ресурсів. Це стосується і війська, і економіки. Річ у тім, що в Україні народжується мало людей і населення скорочується через виїзд за кордон.

«Владі доведеться відкрити кордони для масштабного залучення людей під потреби роботодавців, навчальних закладів, громад і муніципалітетів з тих регіонів, що зазнали відтоку населення. В цілому, це близько пів мільйона людей на рік. Звичайно, не одразу, а з плавним наростанням», — прогнозує Гайдуцький.

Він переконаній у неминучості поступового відкриття кордонів. Фінансист сказав, що держава вже розпочала рух у цьому напрямку, адже замкнені в кордонах громадяни не приносять користі економіці. Саме через це й було ухвалено рішення про відкриття кордонів для чоловіків, яким немає 23 років.

«Далі, ймовірно, межу піднімуть до 25», — зазначив експерт.

Окрім того, він припускає, що в перспективі Україна може перейти на контрактну армію, і наслідком цього стане ширше відкриття кордонів або навіть втілення «ізраїльського варіанту». Йдеться про систему, за якої громадяни підписують «заморожений» контракт, а в разі необхідності зобов’язані повернутися до військової частини.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, що рішення дозволити виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 роки ухвалено не на шкоду обороноздатності, а для збереження молоді в країні. Мета — заохотити молодь закінчувати школу та вступати до українських закладів вищої освіти, а не їхати за кордон.

Однак експертка з питань HR Тетяна Пашкіна вважає, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 роки— не є прогресивним рішенням. Вона зазначає, що молодь почала масово звільнятися з роботи та виїжджати, що призведе до дефіциту робочої сили на ринку. На думку Пашкіної, навряд чи ці люди повернуться, оскільки в Україні немає ефективного механізму для повернення мігрантів.

