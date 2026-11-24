Андрій Демченко / © Держприкордонслужба України

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Напередодні різдвяно-новорічних свят кількість людей, які перетинають державний кордон України, може зрости вдвічі. Найбільше навантаження прогнозують на напрямку Польщі, через який проходить близько половини всього пасажиропотоку.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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За його словами, нині кордон щодня перетинають у середньому 80 тисяч осіб, а у вихідні цей показник може сягати 90 тисяч. Кількість тих, хто в’їжджає до України та виїжджає, приблизно однакова. Але під час свят напрямки руху змінюватимуться. Напередодні Різдва очікується збільшення кількості українців, які повертатимуться додому, а після свят переважатимуть ті, хто вирушатиме за кордон.

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Як зазначив Демченко, період підвищеного навантаження на пункти пропуску може тривати близько трьох тижнів. Найбільші черги ймовірні на українсько-польському кордоні.

Як уникнути черг на кордоні

Речник ДПСУ радить мандрівникам заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску та планувати поїздку з урахуванням прогнозованого пасажиропотоку.

Зокрема, менш завантаженими зазвичай бувають ранкові години та перші дні тижня. Тому, якщо є можливість обирати час поїздки, краще вирушати саме в ці періоди.

«Раджу людям стежити за завантаженістю пунктів пропуску або обирати для перетину кордону ранок чи дні на початку тижня. Це найменш завантажений час», — наголосив Андрій Демченко.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна готує перенесення пунктів пропуску до ЄС та встановить укриття на кордоні. У Мінінфраструктури розповіли про основні зміни.

Тим часом новий пункт пропуску «Біла Церква-Сігету-Мармацієй» на кордоні України з Румунією зможе обслуговувати до 500 автівок на добу в обох напрямках.

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