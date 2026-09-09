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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
241
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Виїзд за кордон у 18 років не захищає від мобілізації: у чому нюанс

У 18 років можна перетнути кордон, але є важливий нюанс із військовим обліком.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Мобілізація

Мобілізація

Наявність позначки про потребу в базовій військовій підготовці в застосунку «Резерв+» не забороняє 18-річним юнакам виїжджати за кордон. Але і тут є нюанси.

Про це розповів юрист Владислав Дерій, передає видання «Новини.LIVE».

Чи можуть ТЦК мобілізувати 18-річного — пояснення юриста

За словами юриста, сама позначка про військову підготовку чи статус резервіста не заважає виїхати за кордон. Головне — категорія обліку: якщо 18-річний хлопець вказаний як військовозобов’язаний, а не призовник, його можуть мобілізувати на загальних підставах.

«Справа в тому, що ваш військово-обліковий статус військовозобов’язаний, а не призовник, тому якщо на момент виїзду у вас не буде оформленої відстрочки: навчання, бронювання на роботі, тощо, то ви підлягаєте мобілізації незважаючи на ваш вік! Окрім того, якщо ви є обмежено придатним, то вас можуть направити на ВЛК з будь-якого куточка України», — пояснив Владислав Дерій.

Окремо юрист звернув увагу на 18-річних хлопців із колишнім статусом «обмежено придатний». У таких випадках працівники ТЦК мають право направити юнака на ВЛК просто з блокпоста в будь-якому регіоні України. Тому захистити від мобілізації може не вік, а лише офіційно оформлена відстрочка відповідно до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні діють воєнний стан і загальна мобілізація, яка поширюється на військовозобов’язаних 25-60-річних чоловіків. Водночас за наявності визначених законом підстав громадянам можуть надати відстрочку від призову.

Також у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить студентам зберігати відстрочку від мобілізації у разі відрахування та переведення до іншого закладу освіти.

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