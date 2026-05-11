Виїзд за кордон: уряд послабив обмеження, але не для всіх - список категорій

В Україні набула чинності постанова Кабінету міністрів, яка знімає обмеження на виїзд за кордон для жінок-держслужбовців. Втім, правила спростили не для всіх.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

«Працівниці органів держвлади, органів місцевого самоврядування, держпідприємств та інших визначених структур зможуть перетинати держкордон без додаткових обмежень», — наголосили у ДПСУ.

Кому виїзд за кордон не дозволили

У Держприкордонслужбі наголосили, що зміни не поширюються на жінок, які обіймають ключові державні посади.

Виїзд заборонено:

членкиням Кабміну;

керівницям міністерств, центральних органів виконавчої влади та їхні заступники;

керівницям Офісу президента, Апарату Верховної Ради, РНБО, СБУ, Нацбанку;

народним депутаткам;

суддям Верховного і Конституційного судів;

прокуроркам Офісу Генпрокурора;

керівницям держпідприємств і держорганів із повноваженнями на всю територію України.

Зазначається, що органи держвлади, місцевого самоврядування та керівники підприємств повинні протягом трьох днів передати до Адміністрації ДПС оновлені списки посадовиць, на яких поширюються обмеження. Окрім того, якщо кадровий склад змінюється, то оновлені дані треба подати не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.

Як повідомлялося, 6 травня цього року Кабмін змінив правила виїзду за кордон для жінок-посадовиць. В уряді наголосили, що ці зміни спрямовані на зняття зайвих обмежень для рядових держслужбовиць, але, незважаючи на це, безперервна робота держави залишається під захистом.

