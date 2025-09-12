Виїзд чоловіків 18-22 років: чому ці зміни - катастрофічна помилка під час війни

Виїзд за кордон. / © ТСН.ua

Зміни у правилах виїзду чоловіків віком 18–22 років можуть мати серйозні наслідки. Ба більше - це “невиправна” помилка.

Таку думку висловив керівник Громадської антикорупційної ради МОУ, ветеран Юрій Гудименко в ефірі “Еспресо”.

"Здається, ніхто не зрозумів, що сталося. Це абсолютно точно не було належним чином прокомуніковано. Як на мене, все це було зроблено даремно. Це ще одна помилка, на жаль, під час війни. Є помилки, які можна виправити, але ця - невиправна", - наголосив Гудименко.

З його слів, аби молодь поверталася назад до України, потрібна якісна і конкурентоспроможна освіта. Тоді молодь приїжджатиме не лише з-поміж етнічних українців, а й з інших європейських країн. Гудименко наголошує: необхідно створити умови, за яких люди захочуть навчатися саме тут.

"Я бачив багато скарг від роботодавців, які за кілька днів втратили величезну кількість працівників. Думаю, цю прогалину неможливо буде заповнити кимось іншим, окрім ветеранів, які повертаються з фронту. Працевлаштування ветеранів має стати одним із головних завдань держави", - додав Гудименко.

Нагадаємо, прикордонна служба Польщі заявила, що українці 18-22 років масово виїздять до них. За тиждень від 28 серпня до 3 вересня через прикордонні пункти в Підкарпатському регіоні в’їхало 6100 юнаків з України, а виїхало приблизно 2000. Для порівняння, тижнем раніше прибуло лише 500, а виїхало понад 650 людей.

Зауважимо, тим часом в українській Держприкордонслужбі заявляють, мовляв, їм невідомо, скільки чоловіків 18-22 років виїхало з України. Нібито окремих статистичних обліків щодо кількості фактів перетинання кордону громадянами України чоловічої статі такого віку не передбачено.

