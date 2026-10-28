Вийшла з дому і не повернулася: у Польщі раптово зникла 16-річна українка

Влада Волошина зникла ще 24 жовтня / © In Poland

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У Польщі тривають пошуки зниклої 16-річної громадянки України Влади Волошиної. Дівчина залишила своє місце проживання на вулиці Слонечна в Червонаку (Великопольське воєводство). Контакту з нею наразі немає.

Про це пише In Poland.

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Відомо, що дівчина вийшла з дому в суботу, 24 жовтня, близько 16:00. Станом на зараз додому вона не повернулася, зв’язку з нею немає. За припущенням поліції, Влада може перебувати в Познані або Сважендзі.

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Поліція повідомила прикмети зниклої дівчини:

зріст приблизно 156 см

струнка статура

світле волосся з меліруванням

може бути з яскравим макіяжем

На момент зникнення була одягнена в синю куртку, джинси та коричневе спортивне взуття.

Поліція закликає усіх, хто має інформацію про місцеперебування дівчини, повідомити до відділку поліції Червонака за номером 516878940 або 112.

Нагадаємо, що з України не можуть видворити злочинця, якого 9 років розшукують у Польщі. 63-річний громадянин Польщі від 2017 року переховується в Україні. Він розшукується правоохоронцями своєї країни за вчинення податкових та економічних злочинів.

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