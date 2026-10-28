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Вийшла з дому і не повернулася: у Польщі раптово зникла 16-річна українка
16-річна українка Влада Волошина вийшла з дому в Червонаку ще 24 жовтня і досі не повернулася. Дівчина не виходить на зв’язок із рідними.
У Польщі тривають пошуки зниклої 16-річної громадянки України Влади Волошиної. Дівчина залишила своє місце проживання на вулиці Слонечна в Червонаку (Великопольське воєводство). Контакту з нею наразі немає.
Про це пише In Poland.
Відомо, що дівчина вийшла з дому в суботу, 24 жовтня, близько 16:00. Станом на зараз додому вона не повернулася, зв’язку з нею немає. За припущенням поліції, Влада може перебувати в Познані або Сважендзі.
Поліція повідомила прикмети зниклої дівчини:
зріст приблизно 156 см
струнка статура
світле волосся з меліруванням
може бути з яскравим макіяжем
На момент зникнення була одягнена в синю куртку, джинси та коричневе спортивне взуття.
Поліція закликає усіх, хто має інформацію про місцеперебування дівчини, повідомити до відділку поліції Червонака за номером 516878940 або 112.
Нагадаємо, що з України не можуть видворити злочинця, якого 9 років розшукують у Польщі. 63-річний громадянин Польщі від 2017 року переховується в Україні. Він розшукується правоохоронцями своєї країни за вчинення податкових та економічних злочинів.