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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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370
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1 хв

Вийшла з дому і не повернулася: у Польщі раптово зникла 16-річна українка

16-річна українка Влада Волошина вийшла з дому в Червонаку ще 24 жовтня і досі не повернулася. Дівчина не виходить на зв’язок із рідними.

Автор публікації
Фото автора: Олександра Садова Олександра Садова
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Влада Волошина зникла ще 24 жовтня

Влада Волошина зникла ще 24 жовтня / © In Poland

У Польщі тривають пошуки зниклої 16-річної громадянки України Влади Волошиної. Дівчина залишила своє місце проживання на вулиці Слонечна в Червонаку (Великопольське воєводство). Контакту з нею наразі немає.

Про це пише In Poland.

Відомо, що дівчина вийшла з дому в суботу, 24 жовтня, близько 16:00. Станом на зараз додому вона не повернулася, зв’язку з нею немає. За припущенням поліції, Влада може перебувати в Познані або Сважендзі.

Поліція повідомила прикмети зниклої дівчини:

  • зріст приблизно 156 см

  • струнка статура

  • світле волосся з меліруванням

  • може бути з яскравим макіяжем

На момент зникнення була одягнена в синю куртку, джинси та коричневе спортивне взуття.

Поліція закликає усіх, хто має інформацію про місцеперебування дівчини, повідомити до відділку поліції Червонака за номером 516878940 або 112.

Нагадаємо, що з України не можуть видворити злочинця, якого 9 років розшукують у Польщі. 63-річний громадянин Польщі від 2017 року переховується в Україні. Він розшукується правоохоронцями своєї країни за вчинення податкових та економічних злочинів.

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