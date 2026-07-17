Вийшла з ТЦК з інвалідністю: резонансна справа побитої адвокатки дійшла до ЄСПЛ (фото)

Адвокатка, яку побили у Київському районному ТЦК та СП в Харкові / © Дмитро Лубінець

Реклама

У Харкові адвокатка, яку торік жорстоко побили у приміщенні ТЦК та СП під час виконання обов’язків, дістала групу інвалідності. Після року безрезультатних розслідувань в Україні юристка звернулася до Європейського суду з прав людини.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Побиття адвокатки у ТЦК в Харкові — деталі

15 березня 2025 року адвокатка приїхала до Київського районного ТЦК та СП у Харкові, щоб надати безоплатну правничу допомогу затриманій людині. Однак до клієнта юристку не допустили. Натомість жінка зазнала тяжких тілесних ушкоджень і потрапила до лікарні. На неї чекали операція, тривале лікування та реабілітація. Згодом адвокатці встановили III групу інвалідності.

Реклама

«Це просто немислимо: як адвокат, який прийшов виконувати свій професійний обов’язок, опинився на лікарняному ліжку? Якщо за право бути адвокатом людина платить власним здоров’ям, то це вже питання не окремого інциденту. Це тривожний сигнал для всієї системи правосуддя», — наголосив омбудсман.

Адвокатка змушена звернутися до ЄСПЛ через відсутність правосуддя

Адвокатка подала до правоохоронних органів заяву про кримінальне правопорушення. Відтоді минув рік, але, за словами юристки, особу, яка завдала їй тілесних ушкоджень, досі не встановили. Працівників ТЦК не допитали, а записів з камер відеоспостереження не надали.

Частину необхідних слідчих дій вдалося провести лише після втручання суду. Крім того, через можливе неналежне розслідування ДБР відкрило окреме кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості працівників поліції.

«Ми всі добре розуміємо: рік очікування — це не правосуддя. Людина, яка заявила про злочин, має отримати ефективне розслідування, а не мовчання, бездіяльність і нескінченне очікування», — акцентував Лубінець.

Реклама

Зрештою адвокатка була змушена звернутися до ЄСПЛ.

Адвокатка, яку побили у Київському районному ТЦК та СП в Харкові / © Дмитро Лубінець

Адвокатка, яку побили у Київському районному ТЦК та СП в Харкові / © Дмитро Лубінець

Лубінець зробив заяву про побиття адвокатів в Україні

Омбудсман підкреслив, що ця ситуація має стати серйозним сигналом не лише для міжнародних інституцій, а й для українських державних органів.

«Я вимагаю принципової реакції від усіх компетентних органів України. Кожен факт перешкоджання законній діяльності адвоката, застосування фізичної сили, затягування розслідування чи приховування доказів має отримати належну правову оцінку. Держава зобов’язана довести, що право на захист в Україні — це не декларація, а реальна гарантія», — йдеться у заяві омбудсмана.

За словами Лубінця, цей випадок не є поодиноким. Як повідомили у Комітеті захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Харківської області, протягом 2025-2026 років зафіксували 17 випадків застосування фізичної сили до адвокатів. У деяких ситуаціях також ішлося про психологічний тиск і погрози мобілізацією.

Реклама

Кожен подібний інцидент, наголосив омбудсман, підриває гарантії права на захист.

«Якщо людина приходить до державної установи з посвідченням адвоката, а виходить із неї людиною з інвалідністю — це повинно отримати не лише суспільну оцінку, а й швидку, принципову та невідворотну реакцію держави. Інакше наступним, хто втратить своє право на захист, може стати будь-хто», — резюмував Лубінець.

До слова, поліція Львівщини розпочала кримінальне провадження через інцидент 14 липня, коли чоловік у військовій формі під час конфлікту схопив 26-річну жінку за горло та притиснув до стіни на вул. Куліша у Львові. Відео події викликало суспільний резонанс, зараз триває досудове розслідування за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та службова перевірка у ТЦК.

Новини партнерів