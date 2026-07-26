"Вийшли, а заправка горить": очевидиця про перші секунди після атаки на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя 26 липня

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З ночі російські окупанти не припиняють терор декількох областей України. Сьогодні також постраждала і Запорізька область. По Запоріжжю сьогодні вдень летіли російські КАБи. Відомо про щонайменше одного загиблого чоловіка та шістьох поранених.

Від удару по місту постраждала місцева АЗС. Дівчина, яка там працює, поділилася для Суспільного, що їй довелося пережити.

Атака по Запоріжжю: що пережили місцеві

Дарʼя працює на заправці, що зазнала руйнувань після прильоту російського КАБ. Вона ділиться, що почула гучний вибух, після якого на неї посипалося скло.

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«Чуємо такий гучний вибух, скло сиплеться в „Титані“ на нас, я зрозуміла одразу, чи заправка, чи тут десь. Вийшли, а заправка горить», — ділиться працівниця АЗС.

Дівчина додала, що вчора російський КАБ прилетів просто поруч з її будинком.

«Я на роботі була, а сестра вдома, вона зателефонувала, сказала, що прилетіло», — каже дівчина.

Коли тривога продовжувалася через загрозу КАБів, Дарʼя вибігла з укриття та поїхала до сестри.

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Під час сьогоднішньої атаки, коли загорілася АЗС, Дарʼя не постраждала, проте в її колеги є гостра реакція на стрес.

Росіяни весь ранок атакували великий торгівельний центр

Нагадаємо, у неділю зранку, 26 липня, росіяни атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів реактивними безпілотниками стався «приліт» у великий торгівельний центр, за даними місцевих медіа — «Епіцентр», де спалахнула масштабна пожежа.

Перші вибухи у місті пролунали близько 07:30, а після 10:00 сталися нові вибухи, оскільки атака тривала.

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі та керівника Ради оборони міста Олександра Вілкула, рятувальники локалізували пожежу та приступили до її гасіння.

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