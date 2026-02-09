ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1118
2 хв

"Вийшов по продукти — опинився на полігоні": омбудсмен заявив про грубі порушення прав під час мобілізації

Омбудсмен Дмитро Лубінець на засіданні ТСК розкритикував ТЦК за вилучення телефонів у призовників.

Світлана Несчетна
ТЦК, мобілізація

ТЦК, мобілізація / © ТСН.ua

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про численні порушення прав громадян з боку працівників ТЦК. Зокрема, йдеться про практику вилучення мобільних телефонів, через що рідні протягом днів не можуть знайти мобілізованих.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час засідання ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану, передає кореспондент ТСН.

«Людина виходить на зв’язок вже з полігону»

За словами Лубінця, зафіксовані випадки, коли чоловіків затримували на вулиці без можливості попередити близьких чи навіть забрати особисті речі з дому.

«У нас є випадки, коли внаслідок того, що забирають мобільні телефони, родичі не знають, де фізично перебуває людина. Інколи минає кілька днів, поки мобілізований знаходить спосіб зателефонувати з полігону і сказати: "Я вже військовий, я на тренуванні"», — зазначив омбудсмен.

Демократія проти методів РФ

Лубінець категорично не погодився з тезою, що права людини під час війни мають відходити на другий план. Він наголосив, що саме дотримання законодавства та прав громадян відрізняє Україну від держави-агресорки.

«Наші герої на передовій воюють саме за демократію та права людей. Ми зобов’язані діяти виключно в межах своїх компетенцій попри важку ситуацію на фронті», — підкреслив він.

Раніше юристи неодноразово наголошували, що чинне законодавство не надає представникам ТЦК та СП право вилучати особисті речі, зокрема мобільні телефони, у громадян. Подібні дії можуть розцінюватися як незаконне заволодіння майном або перевищення службових повноважень.

1118
