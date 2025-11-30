ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
775
Час на прочитання
1 хв

"Вийти з міста тепер складно": журналістка про тривожну ситуацію у Мирнограді

У Мирнограді фіксується чимало росіян.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Мирноград

Мирноград / © Deepstatemap

Росіяни підійшли впритул до дороги, що веде з Родинського на Донеччині. Вони перекинулися з північної частини Покровська на північний захід Мирнограду і вже зайняли там позиції.

Про це повідомляє журналістка ТСН з фронту Юлія Кирієнко.

«Лише на колишній стелі „Покровск“, що на півночі, фіксують два десятки росіян», — акцентувала вона.

Також понад десять точок з окупантами фіксують на півдні Красного Лиману.

«Якщо ви відкриєте карту і глянете де це, то зрозумієте, що з міста вийти тепер складно. Без контактних боїв з ворогом майже не можливо», — наголосила Кирієнко.

Раніше йшлося про те, що окупанти намагаються просунутися в напрямку ділянки Мирноград-Покровськ, щоб перерізати сухопутний коридор. Але ЗСУ не дозволяють цього зробити.

«Саме перерізати цей сухопутний коридор між Мирноградом і Покровськом зараз ворог не може, тому що Сили оборони надійно тримають даний логістичний шлях», — наголосив Роман Писаренко.

Дата публікації
Кількість переглядів
775
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie