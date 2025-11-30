"Вийти з міста тепер складно": журналістка про тривожну ситуацію у Мирнограді

Мирноград / © Deepstatemap

Росіяни підійшли впритул до дороги, що веде з Родинського на Донеччині. Вони перекинулися з північної частини Покровська на північний захід Мирнограду і вже зайняли там позиції.

Про це повідомляє журналістка ТСН з фронту Юлія Кирієнко.

«Лише на колишній стелі „Покровск“, що на півночі, фіксують два десятки росіян», — акцентувала вона.

Також понад десять точок з окупантами фіксують на півдні Красного Лиману.

«Якщо ви відкриєте карту і глянете де це, то зрозумієте, що з міста вийти тепер складно. Без контактних боїв з ворогом майже не можливо», — наголосила Кирієнко.

Раніше йшлося про те, що окупанти намагаються просунутися в напрямку ділянки Мирноград-Покровськ, щоб перерізати сухопутний коридор. Але ЗСУ не дозволяють цього зробити.

«Саме перерізати цей сухопутний коридор між Мирноградом і Покровськом зараз ворог не може, тому що Сили оборони надійно тримають даний логістичний шлях», — наголосив Роман Писаренко.