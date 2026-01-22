- Дата публікації
Вижила у пастці: у Дніпрі врятували мешканку пошкодженого дроном будинку (фото, відео)
У Дніпрі вдалося врятувати жінку, яка кликала на допомогу з висоти розбитого будинку.
Після російського удару по Дніпру 22 січня з пошкодженого багатоквартирного будинку вдалося врятувати жінку, яка, очевидно, опинилася заблокованою у квартирі.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали, оприлюднивши відео з місця подій.
На роликах видно, як після атаки на Дніпро жінка стоїть біля відчиненого вікна пошкодженого будинку. Скоріш за все, вихід із квартири був заблокований. Надзвичайники влаштували рятувальну операцію.
На відео з Мережі видно момент порятунку жінки.
Нагадаємо, вдень 22 січня російський дрон атакував житловий будинок у Дніпрі, спричинивши пожежу. Мер Борис Філатов підтвердив влучання, зазначивши, що всі подробиці будуть оприлюднені згодом.