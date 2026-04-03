«Вижило двоє, а мені кажуть — заводь ще десять»: екскомбат Ширшин про криваві штурми на Курщині

Екскомандир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура», майор ЗСУ Олександр Ширшин розкритикував українське військове командування за марні, на його думку, втрати на Курщині навесні 2025 року.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Радіо Свобода Власті Лазур.

Ширшин про скандально відому «Скелю»

За словами Ширшина, одним із прикладів стало завдання для 425-го полку (425-й окремий штурмовий полк «Скеля»). Групі з приблизно 20 бійців (чотири відділення) наказали штурмувати населений пункт, де перебував щонайменше ворожий батальйон.

Крім того, захід був за лінією бойового з’єднання десь кілометрів на 5.

«Ти проходиш через всі пі***кі порядки, бойові порядки, нічого не зачищається. Тобі як мінімум треба організувати підтримку за рахунок артилерії, мінометів, засобів, які в тебе є. Тобі треба організувати забезпечення, медичне забезпечення. Тобі треба організувати якимось чином ротацію, заміну. Багато моментів, які мали б бути проплановані, вони були просто неможливі в тому вигляді задачі, яку ми отримали», — стверджує офіцер.

Великі втрати

«Задача стояла так, заштурмувати той чи інший населений пункт. 20 людьми чи 15 людьми. І що ставалося? З тих людей, може, один-два повернулись, я не знаю», — стверджує Ширшин.

Офіцер зазначає, що бійців «Скелі» відправляли на штурм у тил ворога, не роблячи зачистку території. Таким чином ці бійці опинялися в оточенні. За словами Ширшина, українські військові просто заходили по полю бою, яке прострілювалося ворогом.

«Мені треба було поміняти „Скалу“ на позиціях, які вони зайняли, не зачистивши територію за собою. Люди просто заходили по полях, проходили на удачу. Вони раз зайшли — заходили вночі — раз зайшли, їх не помітили, два зайшли, не помітили. На третій раз це стало відомо, то шляхи (росіяни — ред.) перекрили», — говорить військовий.

Що відповіло командування

Ширшин стверджує, що офіційно звертався до керівництва з планом стабілізації ситуації, але отримував відповідь на кшталт: «Наказ не обговорюється».

«Ми почали нести втрати. Наші люди там натерпляли. Були спочатку з різних сторін штурми, постійні штурми, і ми не могли ні поміняти, ні надати медичної допомоги. І ти кажеш, що людей треба виводити. Ти не можеш їх там тримати, вони загинуть, немає іншого варіанту. Треба спланувати (вихід — Ред.) зараз, зосередити свої засоби вогневі на певні ділянки, щоб дати можливість їм відійти з того оточення, в якому вони знаходилися, в яке вони зайшли», — каже Ширшин.

Натомість він отримав наказ не відступати, а йти на штурм тими силами, які у нього є.

«На що мені все кричали: „Генерал сказав, не можна, продовжуємо“, — згадує офіцер.

Ширшин обурився, що тими силами йти на штурм — це самогубство. До того ж, абсолютно беззмістовне, бо навіть якщо і вдасться відбити частину села, це місце в оточенні за 10 кілометрів від ЛБЗ (лінії боєзіткнення). Тому підкріплення не підійде, і росіяни дуже швидко його відіб’ють.

«Далі що? „Це наказ — не обговорюється“. Це була відповідь одного з офіцерів. В кінці кінців я вже спланував, що я своїх людей буду виводити, тому що це було неможливо в такому місці їх тримати. Розпланував задачу, хто де має наносити вогневе ураження, яким чином має відбуватися відхід, черговість», — розповідає Ширшин.

За його словами, в один момент його бійці просто не витримали психологічно і побігли. Просто побігли. І їх розстріляли росіяни.

«Розстріляли всіх по дорозі, частина нарвалась на розтяжки, тому що нічого не було зроблено для того, щоб виконати цю задачу. І все, вижив, по-моєму, чи один, чи двоє людей з цієї групи. Після чого я отримую наказ: «Заводь ще 10 людей». В оточення, на територію Росії. Це була остання крапля. Це ж не одна така задача була», — говорить офіцер.

Він відмовився називати цифру втрат, але заявив, що за таких завдань штурмові підрозділи «несуть великі невиправдані втрати».

«Якщо ми порівняємо їхні втрати з тим, чого вони досягають — воно незпівставне», — стверджує він.

Скандал із комбатом Ширшиним

Нагадаємо, що у травні 2025 року комбат 47-ї ОМБр «Маґура» Ширшин подав рапорт на звільнення і поскаржився на «дебільні задачі» командування на Курському напрямку.

Згодом Ширшин пояснив, що вийшов зі своєю заявою в публічний простір після низки внутрішніх офіційних і неофіційних звернень, які були проігноровані.

У Генштабі відповіли, що створили робочу групу для вивчення викладених у публікації Ширшина обставин.

Натомість головком ЗСУ Сирський звинуватив комбата Ширшина в піарі та намаганні «привернути до себе увагу».

