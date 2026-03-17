Вижили дивом: працівники "Нової пошти" у Запоріжжі потрапили під обстріл на робочих місцях (відео)

У віторок, 17 березня, зранку ворог здійснив удар по інноваційному терміналу СІЧ у місті Запоріжжя.

Про це повідомила пресслужба «Нової пошти» у Facebook.

Всі співробітники, які перебували на зміні, живі. Частина працівників, які під час атаки перебували в укритті, п’ятеро отримали контузії, один був поранений. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів, ми надаємо їм усю необхідну допомогу.

Зараз компанія «Нова пошта» уточнює масштаби пошкоджень та робить все можливе для якнайшвидшого відновлення роботи терміналу.

«Одразу після атаки ми переключилися на резервні логістичні потужності, щоб зберегти стабільність доставки. Процеси вже перебудовані — команда працює у посиленому режимі. Ми продовжуємо працювати незважаючи ні на що», — йдеться у повідомленні компанії.

Ситуацію прокоментував також очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він розповів про наслідки ворожого удару по Запоріжжю.

«Вранці ворог поцілив двома снарядами по території міста Запоріжжя безпосередньо. Наразі ворог майже не завдав шкоди цивільній інфраструктурі. Але завдав шкоду промисловій інфраструктурі, безпосередньо, а саме логістичному хабу однієї зі служб доставки. Наразі нам відомо про вісьмох поранених, всім надається відповідна медична допомога. Декілька багатоповерхових будинків постраждали, у частині вибиті вікна. Наразі продовжується ліквідація наслідків ворожого влучання», — розповів посадовець.

