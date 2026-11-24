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У місті Шептицький (колишній Червоноград) Львівської області внаслідок пожежі у власній квартирі помер 35-річний ветеран 3-ї окремої штурмової бригади Євгеній Горожанкін. Чоловік дістав опіки 55% тіла після займання, яке сталося під час заряджання біонічного протеза ноги.

Про це повідомляє «Твоє місто»

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Трагедія сталася 5 вересня у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового будинку. За словами сусідів, перед тим, як помешкання охопило полум’я, вони почули вибух.

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За інформацією видання, того дня ветеран поставив на зарядку протез ноги. Внаслідок пожежі чоловік отримав важкі опіки. Медики госпіталізували його, однак врятувати життя не змогли. Ветеран помер у лікарні.

У поліції виданню підтвердили, що причиною займання стало коротке замикання електромережі.

Що відомо про загиблого ветерана

Євгеній Горожанкін певний час жив у Німеччині, куди ще в дитинстві його вивезла мама. Однак після початку повномасштабної війни чоловік повернувся до України та 2024 року добровільно приєднався до лав 3-ї окремої штурмової бригади.

На фронті він дістав важке поранення. Лікарям вдалося врятувати військового, проте йому ампутували ногу. Через травму чоловіка демобілізували.

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Попри пережите, Євгеній не втрачав оптимізму, будував плани на майбутнє з коханою дівчиною та хотів і надалі допомагати українському війську.

Його мама Олена розповідала, що навіть після ампутації син прагнув повернутися до побратимів, аби підтримувати їх. Однак через пошкодження другої ноги зробити це було неможливо.

«Він навіть після ампутації рвався до побратимів, думав, можливо, зможе повернутись, аби допомагати їм. Проте у нього і друга нога була пошкоджена, лікував її, тому про повернення на фронт не могло бути і мови», — згадувала мама героя пані Олена у коментарі місцевим ЗМІ.

Чому заряджання біонічного протеза може бути небезпечним

У виданні з’ясували, що сучасні біонічні протези оснащені літій-іонними акумуляторами. Такі батареї чутливі до перегрівання, коротких замикань і різких перепадів напруги.

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Особливу небезпеку становлять перебої з електропостачанням: після відновлення подачі світла в мережі можливі стрибки напруги, які створюють додаткове навантаження на зарядні пристрої.

У зв’язку з трагедією близькі загиблого закликають людей з ампутаціями бути особливо уважними під час заряджання протезів.

Раніше ми розповідали історію українського захисника, який втратив руку на фронті, але знайшов щастя.

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