Укрaїнa
442
Вижив у Кринках і Бахмуті, але втік до Литви: історія військового інструктора, що втік за кордон

Український військовий пройшов пекельні бої, перш ніж отримати відносно безпечну посаду інструктора в тилу. Проте він виїхав до Литви у відпустку і не повернувся.

Дмитро Гулійчук
Інструктор ЗСУ повернувся з відпустки з-за кордону

Український військовий, який пройшов пекло у Кринках на лівому березі Херсонщини і Бахмут, а потім працював інструктором в одному з навчальних центрів ЗСУ, не повернувся з відпустки у Литві.

Сумну історію розповів волонтер Роман Донік, який у 2022 році з командою офіцерів та інструкторів запустив тренінг, щоб підготувати командирів відділень.

«Інструктор не повернувся з відпустки… З Литви. Сім’я виїхала, дочекались його у відпустку і скоріше за все дружина „викрутила“ руки шантажуючи дітьми. Мабуть після того, як прийняла рішення не повертатись в Україну ніколи. Бо так мости спалювати, це треба вміти», — пише волонтер.

За його словами, цей військовий вижив у Кринках і Бахмуті, отримав хороший фах, безпечне місце служби (адже існує заборона на перевод з інструкторських посад в піхоту), мав авторитет та певне визнання, гарний колектив, перспективи розвитку, але це його не зупинило.

«Як має вчинити командир в подальшому з урахуванням цього досвіду? Не відпускати людей до сімей? Це не чесно. Адже є випадки, коли люди по два роки не могли з бойових частин піти у відпустку і тільки після переводу в НЦ (навчальний центр — Ред.), змогли реалізувати відпустку. Щоб побачити сім’ю. Щоб побачити тих, заради кого пішли воювати», — розмірковує Донік.

Також волонтер припустив, що країни Балтії невдовзі теж можуть зазнати агресії РФ і бути у стані війни. Тоді цей втікач, як і інші українці у Європі, можуть бути мобілізовані, але вже до складу іноземних армій.

Раніше комбат жорстко висловився про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років.

442
