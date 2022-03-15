“Взаєморозуміння на сто відсотків”: Зеленський повідомив про проведені переговори

“Взаєморозуміння на сто відсотків”: Зеленський повідомив про проведені переговори

Переговорні зусилля спрямовані на те, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше.

Президент України Володимир Зеленський розповів, з ким із міжнародних партнерів провів переговори для якнайшвидшого завершення війни, яку розв’язала Росія.

Про це глава держави повідомив під час свого звернення до українців у ніч проти 15 березня.

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За його словами, Зеленський провів упродовж дня переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем. “Взаєморозуміння на сто відсотків”, - відзначив український лідер.

Окремо президент Україні наголосив на розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Беннетом, які він назвав частиною “переговорних зусиль, щоб завершити цю війну якнайшвидше”.

“Чесним миром”, - підкреслив при цьому Зеленський.

Президент запевнив, що в напрямку завершення воєнних дій в Україні працювала також українська делегація на переговорах з російською стороною.

“Доволі непогано, як мені доповіли. Але подивимось. Продовжать завтра”, - повідомив він.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 19 днів війни

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема РФ робить багато для того, щоб домовитись.

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