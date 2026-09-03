Вже 16-та дитина в родині: на Рівненщині подружжя знову святкує поповнення

Немовля (ілюстративне фото) / © Pixabay

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Подружжя Галина та Юрій Приступ із села Половлі на Рівненщині стали батьками вже 16-ї дитини. У них народилася дівчинка, і тепер у родині порівну — вісім синів та вісім доньок.

Про поповнення повідомили у Рівненському перинатальному центрі, передає ITV media group.

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Дівчинка народилася о 00:05 з вагою 3445 грамів та зростом 53 сантиметри.

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Після 16-х пологів Галина почувається добре, новонароджена також. Маму з донькою планували виписати 1 вересня.

Ім’я для дівчинки родина поки не обрала. За словами Галини, остаточне рішення ухвалять уже вдома разом з іншими дітьми.

«Традиції в нас немає, кому яке сподобалося, і вже вибирають. Діти ще є, вже дорослі, теж хочуть вибрати ім’я», — розповіла вона.

Частина дітей Галини та Юрія вже повнолітні й живуть окремо. Найстаршому сину 24 роки, він одружений і сам виховує двох дітей. Вдома на новонароджену чекають десятеро братів і сестер.

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Багатодітні родини на Рівненщині

У Рівненському перинатальному центрі зазначають, що пацієнтки, які мають понад п’ять дітей, для регіону не рідкість. Водночас 16 дітей в одній родині — все ж винятковий випадок.

2019 року на Рівненщині жінка народила 19-ту дитину. Йдеться про родину Ковалевичів із села Глинне, де традиційно проживає багато багатодітних сімей.

Ще одна жителька Рівненщини, про яку раніше повідомляли ЗМІ, виховувала 16 дітей — 12 хлопчиків та чотирьох дівчат.

2024 року Рівненська область посідала друге місце в Україні за кількістю багатодітних сімей — їх налічувалося 26,4 тисячі. Більше було лише на Львівщині — 31,6 тисячі, а на Одещині — 24,7 тисячі.

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Водночас за часткою багатодітних родин відносно чисельності населення Рівненщина є одним із лідерів.

Раніше ми писали, що у першому півріччі 2026 року на підконтрольній території України рівень смертності вчетверо перевищив показники народжуваності.

За оцінками експертів, на наявну негативну статистику суттєво вплинув виїзд частини вагітних жінок за кордон, де вони й народжують дітей. Це створює додатковий відрив в офіційних демографічних даних усередині країни.

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