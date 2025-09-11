Вже чотири дні перебуває у відділку: на Тернопільщині військові затримали оператора австрійського телеканалу

Відеооператор / © forbes.com

В Україні затримали оператора австрійського телеканалу ORF, який їхав на знімання в Тернопільській області. Він перебуває у відділку кілька днів без офіційного пояснення причин затримання.

Як повідомляє телеканал ORF, інцидент стався під час перевірки дорожнього руху: оператора зупинила поліція, коли він їхав на зйомки для кореспондента Крістіана Вершютца. Після цього військовий представник передав його до відділку поліції в Тернополі, де він утримується вже чотири дні. Наразі телеканал не розкриває прізвище затриманого.

Редакційна колегія ORF зазначила, що оператору 53 роки, він брав участь у бойових діях як доброволець у 2022 році та отримав поранення під час служби в Україні. У заяві також наголошується, що дотримання стандартів безпеки та свободи роботи журналістів є важливою складовою для України на шляху до вступу до ЄС.

У відповідь на запит австрійського агентства APA Міністерство закордонних справ Австрії повідомило, що посольство в Києві одразу після арешту звернулося до МЗС України за роз’ясненнями. Крім того, підтримується зв’язок з адвокатом оператора та кореспондентом ORF. У МЗС наголосили, що через громадянство затриманого можливості посольства надати допомогу обмежені, однак Австрія закликає до дотримання верховенства права.

«Австрія закликає до дотримання верховенства права. Однак, оскільки ця справа стосується громадянина України, можливості посольства щодо надання підтримки дуже обмежені», — заявили в МЗС.

Варто зауважити, що на сторінці у Facebook Тернопільського обласного ТЦК СП інформації про затримання чоловіка чи пояснення інциденту немає.