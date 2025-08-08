ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
1 хв

Вже не так спекотно: прогноз погоди на сьогодні, 8 серпня

У п’ятницю, за прогнозом синоптиків, скрізь буде сухо та тепло.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Сьогодні буде тепло

Сьогодні буде тепло / © unsplash.com

Сьогодні, 8 серпня, в Україні прогнозують спекотну погоду, опадів не очікується.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«Антициклон зумовить погоду без опадів із мінливою хмарністю. Вітер північно-східний, на заході країни південно-східного напрямку, 5-10 м/с», — йдеться у повідомленні синоптиків.

Температура в більшості областей очікується досить комфортною. На більшості території вдень +22…27°С. Навіть на півдні та південному сході країни спека трохи послабшає. У денні години прогнозують +26…31°С.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень по області в межах +22…27°С. У Києві +24…26°С.

Раніше синоптик дав прогноз погоди на тиждень в Україні від 4 до 10 серпня. У першій половині тижня на більшій частині території України пройдуть дощі різної інтенсивності. Часом опади супроводжуватимуться шквалистим посиленням вітру та грозою. У другій половині тижня, а також у вихідні по всій Україні встановиться малохмарна та суха погода внаслідок розвитку антициклону.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie