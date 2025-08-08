Вже не так спекотно: прогноз погоди на сьогодні, 8 серпня

Сьогодні буде тепло / © unsplash.com

Сьогодні, 8 серпня, в Україні прогнозують спекотну погоду, опадів не очікується.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«Антициклон зумовить погоду без опадів із мінливою хмарністю. Вітер північно-східний, на заході країни південно-східного напрямку, 5-10 м/с», — йдеться у повідомленні синоптиків.

Температура в більшості областей очікується досить комфортною. На більшості території вдень +22…27°С. Навіть на півдні та південному сході країни спека трохи послабшає. У денні години прогнозують +26…31°С.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень по області в межах +22…27°С. У Києві +24…26°С.

Раніше синоптик дав прогноз погоди на тиждень в Україні від 4 до 10 серпня. У першій половині тижня на більшій частині території України пройдуть дощі різної інтенсивності. Часом опади супроводжуватимуться шквалистим посиленням вітру та грозою. У другій половині тижня, а також у вихідні по всій Україні встановиться малохмарна та суха погода внаслідок розвитку антициклону.