Військовий прогнозує можливе припинення вогню восени

ЗСУ

Реклама

Росія показала, що наразі не готова зупиняти агресію проти України. Кремль заперечує можливість прямого діалогу між президентами двох країн, але для виходу хоча б на режим тиші це не є визначальною умовою.

Таку думку висловив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу.

Мусієнко зазначив, що домовленість про припинення бойових дій можуть укласти не лише президенти. Попри небажання Москви розпочати переговори, можливість зупинити вогонь залишається.

Реклама

«Я схиляюсь до того, що до двосторонньої зустрічі ми ще далеко. Але, як би парадоксально це не було, я не виключаю, що наприкінці цієї осені ми можемо дійти до припинення вогню. Втім його підпишуть не лідери держав, а, наприклад, представники міноборони, як це було за корейським сценарієм, коли угоду підписали генерали», — сказав він.

Фахівець припускає, що масштабні бойові дії можуть завершитися, але тоді перед Україною постане завдання визволення своїх земель. Ще один можливий розвиток — перехід до замороженого конфлікту, коли ситуація тимчасово завмре.

«Загалом припинення вогню проговорюють з березня цього року — від зустрічі у Джидді. З того часу на міжнародних подіях наголошують на тому, що це питання варто розглянути. Просто Росія на сьогодні не готова до цього. Вони бояться, що припинення вогню тимчасово фіксує статус-кво. Тобто для нас це відкриває можливість у певний час звільнити окуповані території військовим шляхом», — пояснив експерт.

Експерт вважає, що змусити Росію говорити про припинення війни можна лише силою міжнародного впливу — санкційним, політичним і дипломатичним тиском.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін після проведених на Алясці переговорів з американським лідером Дональдом Трампом, зробив низку цинічних заяв про припинення війни.