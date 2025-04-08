Вже є декілька розробок: які перспективи виробництва української ППО

ППО / © ТСН.ua

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Україна має успішні розробки власної ППО. Деякі з них вже успішно використовують на полі бою.

Про це розповів головний редактор Defence Express Олег Катков у коментарі 24 Каналу.

Водночас військовий експерт зауважив, ща наразі можна говорити лише про ті проєкти, про які вже було публічно відомо.

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Які проєкти вже використовують на полі бою

Як наголосив Катков, насамперед варто виділити ЗРК Gravehawk, який розробили коштом Великої Британії та Данії. Цей комплекс використовує ракету класу «повітря-повітря» малого радіуса дії Р-73.

«Фактично беруть цю ракету і запускають із землі. Дальність менша, ніж якби запускали з літака. Але це той самий шлях, який використовують, до прикладу, у NASAMS. Станом на 2021 рік Україна могла виробляти та модернізувати ракету Р-73. Були проєкти, щоб зробити її кращою», — сказав Катков.

Військові вже публікували фотографії, де на автомобіль «Хамві» була встановлена пускова з ракетами Р-73. Також вдалося інтегрувати цю ракету до ЗРК «Оса». І навіть на морському дроні «Магура» використовують Р-73.

Наразі невідомо, яка саме дальність ураження цієї ракети для систем ППО. Є припущення про периметр 10-12 кілометрів. Але дальність може бути й більшою.

У будь-якому випадку розробка нових власних ракет до ЗРК чи самих зенітних ракетних комплексів — це про перспективу у кілька років. Таке неможливо швидко організувати.

Раніше повідомлялось, що в Україні є системи ППО власного виробництва.