Вже завтра "Фантоми" повертаються на дороги: водії не знатимуть, де за ними стежать

На дороги повертаються автівки-фантоми

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Від 31 серпня три автомобілі без розпізнавальних знаків працюватимуть у Києві та Київській області, а згодом їх планують залучити й в інших регіонах.

Про це повідомив очільник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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«Фантомами» називають спеціальні автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних машин. Вони обладнані сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму та призначені для підвищення безпеки дорожнього руху.

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Такі автомобілі оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Вони можуть вимірювати швидкість як під час руху самого «фантома», так і коли службовий автомобіль перебуває у певному місці.

Після фіксації порушення система зчитує та розпізнає номерний знак автомобіля, після чого перевіряє отримані дані в базах. Далі метадані з відповідною інформацією передаються до системи автоматичної фіксації. Вона опрацьовує їх і автоматично формує постанову про адміністративне правопорушення.

Майже всі випадки перевищення швидкості фіксуватимуться автоматично, без зупинки автомобіля порушника. Система здатна фіксувати перевищення швидкості як у попутному, так і в зустрічному напрямках.

Крім автоматичного режиму, спецавтомобілі можуть фіксувати порушення ПДР неавтоматично. Для цього вони обладнані двома відеокамерами, які можуть записувати порушення, що відбуваються як попереду, так і позаду службового автомобіля.

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Зазначимо, такі автомобілі вже використовували в Україні до початку повномасштабного вторгнення.

Водіям радять регулярно перевіряти наявність постанов про порушення ПДР. Інформацію про штрафи можна знайти, зокрема, в застосунку «Дія» та через сервіси МВС.

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