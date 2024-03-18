Вже 22-й: у Тисі на Закарпатті виявили тіло 33-річного чоловіка (відео)

Від початку повномасштабного вторгнення це вже 22 -й випадок загибелі чоловіків, що намагаються подолати річку.

На Закарпатті в річці Тиса виявили тіло 33-річного харків’янина.

Про це повідомила Держприкордонслужба та оприлюднила відповідне відео.

Інформацію про виявлення у річці Тиса тіла людини прикордонники відділу "Тячів" Мукачівського загону отримали 17 березня від румунських колег.

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Потопельником виявився 33-річний українець, житель міста Харків.

"Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну це вже 22-й випадок загибелі під час спроби подолання річки, якою пролягає кордон з Румунією. Інформуємо, що незважаючи на зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно. Гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров'ю", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Зазначимо, на Закарпатті ухилянти дуже часто намагаються вплав переправитися через Тису, яка подекуди слугує кордоном з Румунією та Угорщиною.

Нагадаємо, що на Закарпатті двоє молодиків намагалися перетнути кордон, видаючи себе за підлітків.