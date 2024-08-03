Вже 39-й: тіло потопельника виявили на румунському березі Тиси

Тіло потопельника виявили на румунському березі Тиси.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Про виявлення тіла з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили військовослужбовців ДПСУ румунські прикордонники.

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Інформація щодо наявності при загиблому документів наразі уточнюється.

Від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже 39-й трагічний випадок на річковій ділянці кордону.

"Вкотре закликаємо уникати ризиків, що несуть загрозу вашому життю", – наголошують у Держприкордонслужбі.

На румунському березі Тиси виявили тіло вже 39-го потопельника / Фото: Держприкордонслужба України

Нагадаємо, Тиса, яку в народі називають "річкою смерті", обросла фортифікаціями від ухилянтів.

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