Вже 39-й: тіло потопельника виявили на румунському березі Тиси

Загиблий намагався переплисти Тису.
Тіло потопельника виявили на румунському березі Тиси.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Про виявлення тіла з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили військовослужбовців ДПСУ румунські прикордонники.
Інформація щодо наявності при загиблому документів наразі уточнюється.
Від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже 39-й трагічний випадок на річковій ділянці кордону.
"Вкотре закликаємо уникати ризиків, що несуть загрозу вашому життю", – наголошують у Держприкордонслужбі.
Нагадаємо, Тиса, яку в народі називають "річкою смерті", обросла фортифікаціями від ухилянтів.
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