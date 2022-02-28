Вже 7 мільйонів українців покинули свої будинки - представник Британіїї в ООН

Вже 7 мільйонів українців покинули свої будинки - представник Британіїї в ООН

В ООН звинувачують Росію в обстрілах мирного населення.

В ООН заявили, що напад Росії на Україну може обернутися великою гуманітарною катастрофою.

Про це сказала представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд.

Вона наголосила, що Росія перетинає всі можливі межі та обстрілює мирне населення в Харкові, Києві, Миколаєві та інших містах.

"Вже 7 мільйонів українців були змушені покинути свої будинки", - заявила Вудворд.