Вже була судима: на Полтавщині 37-річна жінка зарізала 28-річного співмешканця (фото, відео)

У селі Лазірки Лубенського району Полтавської області 37-річна жінка завдала смертельне ножове поранення в область грудної клітки своєму співмешканцю. Її затримано, жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це інформує поліція Полтавської області.

Полійцейських про злочин повідомили медики 1 грудня, близько 17-ї години. Вони й розповіли про вбивство у житловому будинку по вулиці Польовій.

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Слідчі встановили, що жертвою є чоловік 1994 року народження. Його зарізала співмешканка, старша на 9 років, яка раніше була судима за скоєння подібного злочину.

Вона завдала йому ножові поранення в область грудної клітки. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.

Слідчі поліції затримали 37-річну мешканку Лубенського району за підозрою в умисному вбивстві свого співмешканця. Наразі фігурантці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Триває досудове розслідування за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення провини судом жінці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у новорічну ніч у Кременчуцькому районі Полтавської області співмешканець облив жінку гасом і підпалив. Потерпілу ушпиталили до медичної установи у стані середньої тяжкості.