"Вже були випадки проходу ворога вглиб наших позицій": військовий експерт про ситуацію на Авдіївському напрямку

За його словами, на Авдіївському напрямку з кожним днем стає все важче.

На Авдіївському напрямку ситуація з кожним днем стає все важче. У російських окупантів на цій ділянці фронту є просування.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомив військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 роках Іван Ступак.

"На Авдіївському напрямку з кожним днем все важче, тому що у росіян є просування на цьому напрямку. Окупанти використовують рельєф місцевості, інженерні споруди, маю на увазі каналізаційні проходи. Були вже випадки проходу ворога вглиб наших позицій. Росіяни розуміють, що треба ще трохи натиснути - і буде результат", - наголосив Іван Ступак.

Він також додав, що рятувати Авдіївку відправили 3 штурмову бригаду.

"Поки що ми не знаємо, з якою метою: чи повністю втримати місто, поки наші військові не відійдуть, чи це політична мета, як це було з Бахмутом - тримайте й усе, за будь-яку ціну. Ситуація дуже критична. Бачимо, як росіяни з кожним днем все насідають і насідають", - наголосив Ступак.

Нагадаємо, що росіяни можуть захопити Авдіївку найближчими тижнями.

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