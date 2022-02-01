Вже цього тижня: аналітикиня попередила про запровадження "червоної" зони в 9 областях України (перелік)

Вже цього тижня: аналітикиня попередила про запровадження "червоної" зони в 9 областях України (перелік)

Області, де погіршується епідситуація, можуть вже цього тижня перевести до "червоної" зони.

"Червона" зона карантину в Україні через погіршення ситуації з коронавірусом може суттєво розширитись. Посилити обмеження вже цього тижня можуть в ще в 9 областях.

Про це заявила аналітикиня Центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерина Кузьмінова на брифінгу.

За даними KSE, під загрозою входження до "червоної" зони Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська, Хмельницька області.

"9 регіонів України вже виконують ознаки "червоної" зони і можуть бути переведені до неї. Доєднатися до Івано-Франківській та Рівненської областей, які в "червоній" зоні, ці області можуть вже цього тижня", - заявила Кузьмінова.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Україні станом на 1 лютого збільшилася кількість "помаранчевих" зон, якій відповідають 18 областей та Київ. Також два регіони є "червоними" і три - "жовтими".

Як повідомлялося, станом на ранок 1 лютого в Україні виявили 30 768 нових випадків COVID-19. Через ускладнення хвороби померли 192 людини.

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