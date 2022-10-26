Вже до кінця осені: в Україні здешевшають деякі овочі

Останнім часом в Україні здешевшали деякі овочі, а до кінця осені в Мінагрополітики прогнозують подальше пом'якшення цін. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

В пресслужбі Мінагрополітики повідомили, що останнім часом в Україні почала падати вартість картоплі, столового буряка, капусти.

Так, наразі роздрібна ціна картоплі для споживача становить від 9 до 12 гривень за кілограм. Крім цього, в Мінагрополітики прогнозують, що ціна і далі буде падати та буде становити до кінця осені 7-9 гривень за кілограм.

Станом на 25 жовтня 2022 року різними категоріями господарств було зібрано понад 119 тисяч центнерів картоплі. А це 73% до орієнтовного прогнозованого валу (165 528 центнерів).

Також для України характерна висока частка вирощування картоплі у домогосподарствах. На своїх присадибних ділянках люди садять цей продукт для задоволення власних потреб. Частка такого виробництва становить 98%. Лише 2% виробництва картоплі "лежить" на промислових та фермерських підприємствах, які пізніше свій товар реалізують.

Зниження цін на картоплю спостерігається через закінчення збирання врожаю. Хоча цього року площа засаджень зменшилася на 36% (у порівнянні з 2021), але в Мінагрополітики впевнені, що дефіциту картоплі не буде. Також не буде потреби імпортувати цей продукт (хіба що для насіння). Але це тому, що від початку війни зросла вартість логістики.

Які ще овочі здешевшали в Україні

В Мінагрополітики також зафіксували здешевшання таких овочей:

капуста - коштує в середньому 17,34 грн за кілограм (на 12,2%);

буряк - середня ціна 17,77 грн за кілограм (на 5,0%);

картопля - в середньому коштує 10,78 грн за кілограм (на 3,8%).

Впали ціни і на яблука. Наразі вони в середньому коштують 15 грн за кілограм, а це на 6,4% менше.

Скільки коштує картопля в закупці

В закупці ціни на картоплю "впали" на 16%. Наразі фермери встановили середню вартість на рівні 4-7 гривень за кілограм. Знижують ціну через те, що збирання продукту затягнулося, тому що йшли сильні дощі. Відбулося різке збільшення пропозиції продукції на ринку.

При цьому картоплю високої якості можна придбати в середньому за 7 гривень за кілограм. Але в достатніх обсягах купити продукцію досить важко. Виробники такої картоплі частіше кладуть її на зберігання та продавати, коли ціна підвищиться (зима, весна).

На ринку з'явилося багато картоплі низької якості, яка практично не може зберігатися. Багато коренеплодів в Україні згнило цьогоріч через сильні дощі. А велика частина гниє протягом 2-3 тижнів після того, як її зібрали. Таку картоплю фермери готові продавати за досить низькою ціною - 2 грн за кілограм.

Попри зниження ціни, вартість картоплі сьогодні на ринку така ж як була у цей час минулого року.