"Вже майже немає надії": Безугла заявила про загрозу колапсу державності України

Нардепка Мар’яна Безугла заявила про "ризик колапсу державності", який зростає.

Зокрема, вона розмістила пост, у якому перераховано проблеми України як на фронті, так і в тилу.

Вона також заявила, що російські військові стрімко захоплюють Донецьку область, підступаючись до Дніпропетровської.

"Відбувається таке, що надії майже не залишилося, якщо чесно. Брехня, брехня, брехня і корупція на всіх рівнях. Культура брехні як національна системна риса", — пише Безугла.

Зокрема, вона говорить про такі проблеми:

"Прорив російських військ до Покровська і Дніпропетровської області. До області залишилося всього кілька кілометрів, але суспільство настільки виснажене, що в Мережах це практично не обговорюється. Місто – сюди, місто – туди. Водночас у Дніпропетровській області будується кругова оборона Павлограда, але десятки кілометрів навколо – незахищені"

"100 тисяч неякісних мін, які Міноборони прийняло та відправило на фронт"

"Протистояння Єрмака, Сирського і Федорова, коли більш досвідчене в інтригах старше покоління об’єднується, щоб усунути конкурентоспроможну молодь"

"Продовження усунення проактивних лідерів у армії. Розповіді про "неймовірну операцію на Курщині", яка нібито раніше "врятувала Суми", а тепер, як виявляється, і Запоріжжя"

"Цілеспрямоване переведення спеціалістів у піхоту, зокрема медиків"

Гучні заяви Безуглої

Нагадаємо, за останні кілька тижнів Безугла робила низку гучних заяв. Так, нещодавно нардепка пояснила, в чому полягає неефективність мобілізації. З її слів, треба не нові підрозділи створювати, а підвищувати боєздатність наявних – тоді не треба буде так багато людей.

Про це вона написала у Telegram, коментуючи пояснення Генштабу ЗСУ, чому замість комплектування наявних бригад створюють нові: "Генштаб ЗСУ оприлюднив пояснення, чому постійно створюються нові й нові бригади. Виявляється, це симетрична відповідь росіянам! Адже вони теж створюють нові підрозділи! То й ми будемо! Тримайте! Давайте ще раз детальніше розберемо це питання, хоча вже не раз писала про те, що абсолютно зрозуміло кожному, хто дотичний до бойових дій і має принаймні середній рівень інтелекту.

Однією й тією ж кількістю мобілізованих людей можна відновити до високого рівня боєздатності (90-100% укомплектованості) 4-6 бригад або створити дві нові. Потреби стосуються насамперед загальновійськових батальйонів і рот. Тобто поповнення потрібне саме в цю ланку, а не в штаби та різні допоміжні підрозділи".

Бригади, де рівень укомплектованості знижується до 50-60%, змушені, за словами Безуглої, переводити спеціалістів з інших підрозділів у піхотні роти.

Крім того, за даними нардепки, маємо масові випадки, коли разом із переведенням фахівців у піхоту втрачаються час і кошти на підготовку аналогічного нового спеціаліста для нової бригади, а потім його все одно переводять, зазвичай, на посаду стрільця в окоп.

А ще Безугла запропонувала долучати більше жінок до військової справи, починаючи з такої тилової діяльності, як-от діловодство, кадрові питання та охорона, що зменшило б навантаження на чоловіків, які служать у бойових підрозділах.

На її думку, це також допоможе уникнути випадків корупції в процесі мобілізації та підвищити рівень підготовки фахівців у тилових структурах. Вона також наголосила на важливості трудової мобілізації, яка нині є забутою, але могла б значно посилити оборонний потенціал України.

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