Вже місяць поспіль до України повертаються більше громадян, аніж виїжджають за кордон: які черги на ПП

Вже місяць поспіль до України повертаються більше громадян, аніж виїжджають за кордон: які черги на ПП

До України за добу повернулось на 3 тисячі осіб більше, аніж виїхали за кордон.

За добу 13 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 70 тисяч осіб та більше 17 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.



З України минулої доби виїхали понад 33 тисячі осіб. Майже 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.



До України за минулу добу прибули 36 тисяч осіб, понад 32 тисячі з них – українці. Вже понад місяць кількість громадян, які повертаються до України, більша від кількості тих, які виїжджають за кордон.



Також за добу на кордоні було оформлено 120 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 14 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились у таких пунктах пропуску:

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 7 л/а, 1 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів.

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