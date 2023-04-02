"Вже не Паша Мерседес, а Паша автозак": Мережа вибухнула мемами на арешт екснамісника Лаври (фото, відео)

Також українці придумали колишньому очільнику Лаври нове прізвисько - "Паша шарф Louis Vuitton".
1 квітня у Києві суд обрав колишньому очільнику Лаври митрополиту Павлу, також відомому як "Паша Мерседес", запобіжний захід у вигляді двох місяців домашнього арешту із забороною спілкуватися із вірянами. Українці відреагували на рішення суду і створили у Мережі низку мемів.
ТСН.ua зібрав реакції користувачів соцмереж та найцікавіші меми щодо скандального екснамісника Лаври.
Звільнений з полону український військовий Максим Колесников у себе на сторінці у Twitter поцікавився: "Паша Мерседес, то по обмінному курсу в медведчуках скільки?".
Відомий активіст Сергій Стерненко пожартував, що "Паша Мерседес задонатив на ЗСУ".
— cadvad (@kirlan_v) April 1, 2023
Гагарін долітався, а Паша Мерседес до....говорився. pic.twitter.com/cCjJ9D83Sc— Decolonizator (@DecolonizatorUA) April 1, 2023
Історичні кадри.— Андрій Карпов (@andrey_poltava_) April 1, 2023
Паша Мерседес переписує Лавру на тещу. pic.twitter.com/05l3sY5mF0
паша мерседес тепер вже тюнінгований і скоро поїде на переоформлення @sternenko pic.twitter.com/UZh4EOIII3— Vladyslav Yatskovyi (@yatskovyi) April 1, 2023
Паша Мерседес приїде додому і нарешті вивчить "Отче наш". Тепер треба pic.twitter.com/PmLyzsmmEd— Info (@Info53917080) April 1, 2023
Паша Мерседес і СБУ (Служба Божа України) pic.twitter.com/BLLudUSl6Z— Дурдом (@durdominua) April 2, 2023
Паша мерседес в понеділок у суді pic.twitter.com/FUUzN6xxaC— Maks_Nike (@MaksNike11) April 1, 2023
Також українців не могли оминути те, що СБУ знайшли у митрополита під час обшуків. Під час "зустрічі" скандальний колишній очільник Лаври "засвіти" шарф Louis Vuitton за 16 000 грн, iPhone 14 та дорогий годинник. За це він уже отримав прізвисько "Паша шарф Louis Vuitton".
Монах, аскет, безсеребреник pic.twitter.com/qw0Hmsc6EJ— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) April 1, 2023
Нічого незвичайного, просто Паша Мерседес із шарфом Louis Vuitton на шиї.— Natasha Evkova (@NatashaEvkova) April 1, 2023
Скільки такий атрибут одягу коштує ви зразкові розумієте. pic.twitter.com/Zvwl6nvdMq
Зауважимо, СБУ виклала в Мережу аудіозапис розмов екснамісника Лаври, в яких той радів окупації Херсона, а вторгнення російське називав "війною Америки і Росії до останнього українця".
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