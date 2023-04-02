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"Вже не Паша Мерседес, а Паша автозак": Мережа вибухнула мемами на арешт екснамісника Лаври (фото, відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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"Вже не Паша Мерседес, а Паша автозак": Мережа вибухнула мемами на арешт екснамісника Лаври (фото, відео)

Фото із відкритих джерел

Також українці придумали колишньому очільнику Лаври нове прізвисько - "Паша шарф Louis Vuitton".

1 квітня у Києві суд обрав колишньому очільнику Лаври митрополиту Павлу, також відомому як "Паша Мерседес", запобіжний захід у вигляді двох місяців домашнього арешту із забороною спілкуватися із вірянами. Українці відреагували на рішення суду і створили у Мережі низку мемів.

ТСН.ua зібрав реакції користувачів соцмереж та найцікавіші меми щодо скандального екснамісника Лаври.

Звільнений з полону український військовий Максим Колесников у себе на сторінці у Twitter поцікавився: "Паша Мерседес, то по обмінному курсу в медведчуках скільки?".

Відомий активіст Сергій Стерненко пожартував, що "Паша Мерседес задонатив на ЗСУ".

Фото із відкритих джерел / ©
Фото із відкритих джерел

Також українців не могли оминути те, що СБУ знайшли у митрополита під час обшуків. Під час "зустрічі" скандальний колишній очільник Лаври "засвіти" шарф Louis Vuitton за 16 000 грн, iPhone 14 та дорогий годинник. За це він уже отримав прізвисько "Паша шарф Louis Vuitton". 

Зауважимо, СБУ виклала в Мережу аудіозапис розмов екснамісника Лаври, в яких той радів окупації Херсона, а вторгнення російське називав "війною Америки і Росії до останнього українця".

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Дата публікації
Перегляди
305
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