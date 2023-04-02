"Вже не Паша Мерседес, а Паша автозак": Мережа вибухнула мемами на арешт екснамісника Лаври (фото, відео)

1 квітня у Києві суд обрав колишньому очільнику Лаври митрополиту Павлу, також відомому як "Паша Мерседес", запобіжний захід у вигляді двох місяців домашнього арешту із забороною спілкуватися із вірянами. Українці відреагували на рішення суду і створили у Мережі низку мемів.

ТСН.ua зібрав реакції користувачів соцмереж та найцікавіші меми щодо скандального екснамісника Лаври.

Звільнений з полону український військовий Максим Колесников у себе на сторінці у Twitter поцікавився: "Паша Мерседес, то по обмінному курсу в медведчуках скільки?".

Відомий активіст Сергій Стерненко пожартував, що "Паша Мерседес задонатив на ЗСУ".

Фото із відкритих джерел

Гагарін долітався, а Паша Мерседес до....говорився. pic.twitter.com/cCjJ9D83Sc — Decolonizator (@DecolonizatorUA) April 1, 2023

Історичні кадри.

Паша Мерседес переписує Лавру на тещу. pic.twitter.com/05l3sY5mF0 — Андрій Карпов (@andrey_poltava_) April 1, 2023

паша мерседес тепер вже тюнінгований і скоро поїде на переоформлення @sternenko pic.twitter.com/UZh4EOIII3 — Vladyslav Yatskovyi (@yatskovyi) April 1, 2023

Паша Мерседес приїде додому і нарешті вивчить "Отче наш". Тепер треба pic.twitter.com/PmLyzsmmEd — Info (@Info53917080) April 1, 2023

Паша Мерседес і СБУ (Служба Божа України) pic.twitter.com/BLLudUSl6Z — Дурдом (@durdominua) April 2, 2023

Паша мерседес в понеділок у суді pic.twitter.com/FUUzN6xxaC — Maks_Nike (@MaksNike11) April 1, 2023

Також українців не могли оминути те, що СБУ знайшли у митрополита під час обшуків. Під час "зустрічі" скандальний колишній очільник Лаври "засвіти" шарф Louis Vuitton за 16 000 грн, iPhone 14 та дорогий годинник. За це він уже отримав прізвисько "Паша шарф Louis Vuitton".

Нічого незвичайного, просто Паша Мерседес із шарфом Louis Vuitton на шиї.



Скільки такий атрибут одягу коштує ви зразкові розумієте. pic.twitter.com/Zvwl6nvdMq — Natasha Evkova (@NatashaEvkova) April 1, 2023

Зауважимо, СБУ виклала в Мережу аудіозапис розмов екснамісника Лаври, в яких той радів окупації Херсона, а вторгнення російське називав "війною Америки і Росії до останнього українця".

Лавра без Московського патріархату

Читайте також: