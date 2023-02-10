Вже не по 17 гривень: стало відомо, коли і наскільки знизиться ціна на яйця в Україні

Яйця — популярний продукт харчування. І 2022 року в Україні їхня ціна сильно зросла. Чи змінюватиметься вартість яєць 2023 року — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хоча до кінця літа 2022 року ціни на яйця в Україні радували своєю стабільністю, восени вони шокували всіх швидким зростанням. Чи буде продовжуватися ця тенденція, чи можливо вартість яєць почне знижуватися? Про це розповіла старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Пашко.

За її словами, більшість виробників курячих яєць в центральних регіонах України потрапили в зону бойових дій. У Донецькій, Київській, Харківській, Херсонській області виробничі потужності взагалі були втрачені. Саме це і вплинуло на зниження пропозиції яєць на ринку країни та призвело до здорожчання продукту харчування.

Проте сьогодні більшість експертів вже мають привід для оптимізму. Наприклад, виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко прогнозує збільшення пропозиції курячих яєць на українському ринку завдяки надходженню продукції від домогосподарств та зростанню обсягів виробництва Це, за його словами, вплине на вартість яєць наприкінці першого кварталу 2023 року. Вже в березні 2023 року яйця можуть почати дешевшати.

Інститут аграрної економіки прогнозує, що на нинішньому рівні ціна яєць в Україні зберігатиметься приблизно до Великодня 2023 року (16 квітня). А вже ближче до травня почнеться її зниження.

А ось аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин впевнена, що найближчі два місяці в Україні відбуватиметься значне зниження ціни на яйця (10-15%). А більше суттєве падіння (35-40% від рівня лютого 2023 року) відбудеться вже після Великодня.

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