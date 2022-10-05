"Вже не свербить імперська амбіція": полковник ФСБ розповів, чому Путін пішов війною на Україну

Президент РФ Володимир Путін розв'язав війну проти України насамперед задля збереження власної влади. Факт того, що рівень життя в Україні кращий, міг збурити росіян і стати загрозою для повалення режиму диктатора.

Про це заявив російський опозиційний політик, полковник ФСБ РФ у відставці Геннадій Гудков в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

За словами Гудкова, для Путіна у цій війні "питання не в території".

"Та не свербить у нього імперська амбіція вже. Які в нього імперські амбіції? У нього інше свербить. Він же розуміє, що Україна – це загроза номер один. Не військова, а моральна для його режиму", – пояснив політик.

На думку Гудкова, Україна для Путіна "небезпечна" тим, що немає таких ресурсів, як Росія, має постійну зміну уряду, і живе краще за громадян РФ.

"А йому зараз 140 млн скажуть: "Вово, ти шо нам очі замилюєш? Он подивися. Ти українців лаєш, що в них там те погано, це погано. А вони живуть краще. У них набагато все нормальніше. Подивися: вони і без віз їздять, і те, і се, і п'яте-десяте", – зазначає Гудков.

Саме цього і боявся Путін, вважає російський опозиційний політик.

"Йому на територію, перепрошую за вислів, наср*ти. Ви що, думаєте, він із якимись територіями щось робить там? Розвиває їх чи щось? Подивіться: перетворилися на анклави жахливі Донецьк і Луганськ. Та ось до чого він не торкається – все на лайно перетворюється. Йому це не потрібно. Йому потрібне утримання влади. Україна – це лише спосіб утримання влади і зняття загроз для цієї влади. "От розгромимо українців, ліквідуємо їхнє гарне життя, розгромимо інфраструктуру, розбомбимо міста – нехай страждають. Ми не зробимо так, щоб жити краще, а зробимо так, щоб сусіди жили гірше". Розумієте принципи?", – зазначає Гудков.

Читайте також: