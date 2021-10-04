Вже не такі борзі: під Луцьком бійці АТО розшукали чоловіків, які побили їхнього побратима, і ті перепрошували на колінах (відео)

Військовослужбовці оперативно розшукали кривдників свого побратима.

У Торчині бійці АТО/ООС розшукали чоловіків, які побили їхнього побратима. Ті вибачалися на колінах не тільки за побиття військовослужбовця, але й за свою поведінку в місті.

Також читайте На Київщині побили бійця полку "Миротворець"

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Катарсис".

На відео видно, як фігуранти побиття, які гуртом напали на чоловіка у військовій формі, стоять біля зупинки. Вони вже не такі сміливі як були - вчотирьох на одного - зараз вони пригнічені і налякані.

За скоєне вони попросили пробачення у військовослужбовця, якого побили, а також у жителів Торчина, яким надокучають своєми нетверезими витівками і чіпляннями.

Нагадаємо, що у Торчині Волинської області біля зупинки побили ветерана АТО. Кілька нетверезих людей накинулися на чоловіка і заходилися його лупцювати після того, як він попросив від нього відійти.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання