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Вже немає кому працювати: окупанти на Луганщині мобілізували 58% шахтарів

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Вже немає кому працювати: окупанти на Луганщині мобілізували 58% шахтарів

Фото: скриншот з відео

У Луганській області майже 60% шахтарів опинилися на фронті через мобілізацію.

Окупанти мобілізували більшість шахтарів на тимчасово окупованих районах Луганської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Ворог відправив на фронт 58% шахтарів шахти “Востокуголь”, до якої окупанти записали більшість віджатих шахт регіону. У зв’язку з чим, колаборанти навіть попросили Москву знизити темпи мобілізації, аби вугільнодобувна галузь не зупинилась остаточно.

Втім, зменшення темпів призову, як показує практика, очікувати на території окупованої Луганщини не варто. Центр національного спротиву закликав мешканців тимчасово окупованих територій покинути регіон та не ставати ресурсом для ворога.

Нагадаємо, що на Луганщині бійці нищать ворога "трьома сокирами". Росіяни нарощують сили по всій лінії фронту і намагаються штурмувати українські позиції. 

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