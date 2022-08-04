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"Вже помітили їх застосування": Арестович заявив, що Іран таки передав Росії свої безпілотники

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"Вже помітили їх застосування": Арестович заявив, що Іран таки передав Росії свої безпілотники

Фото: УНІАН

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Іран таки передав Росії свої безпілотники.

За його даними, на озброєння окупаційної армії Росії надійшло 46 штук іранських безпілотників. 

Про це Арестович сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. 

Арестович заявив, що використання РФ іранських безпілотників уже нібито помітили. Він додав, що ці БпЛА є застарілими, проте все ж - небезпечними. 

"Якусь частину своїх завдань вони можуть вирішити, тому що в цій війні і дитячі квадрокоптери вирішують завдання, з саморобними захопленнями і киданням гранат", - сказав він.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов припускає, що Росія спробує створити ілюзію масованого наступу на всіх напрямках, аби примусити Україну капітулювати.

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