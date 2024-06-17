Вже понад 2750 засуджених приєднались до лав ЗСУ - The Washington Post

За прогнозами Мінюсту, під час першої хвилі буде мобілізовано близько 4000 засуджених.

Для участі й бойових діях на захист України від російських загарбників було звільнено вже понад 2750 засуджених чоловіків.

Про це інформує видання The Washington Post.

Міністр юстиції Денис Малюська спрогнозував, що приблизно 4 тисячі засуджених чоловіків зголосяться стати добровольцями під час першого етапу набору до лав ЗСУ. Наразі вони служитимуть лише у штурмових підрозділах, що повністю складаються із колишніх ув'язнених.

"Мотивація наших ув'язнених сильніша, ніж у звичайних солдатів. Їхнє звільнення – це лише частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перегорнути сторінку", - наголосив міністр.

Разом з тим до війська не можуть піти особи які вчинили вбивство більше однієї людини, ґвалтівники та порушники законів про національну безпеку.

Всі увʼязнені, які виявлять бажання воювати повинні мати хороше фізичне здоровʼя, пройти психологічне обстеження і бути не старшими 57 років, оскільки це дозволяє відслужити три роки і заслужити право на дострокове звільнення.

Малюська стверджує, що між військовими командирами навіть є конкуренція за добровольців з числа колишніх засуджених.

"Існує конкуренція між військовими командирами за наймання (засуджених - Ред.). Є нестача живої сили, тому вони дуже хочуть отримати доступ до в'язниць", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мін'юсті розповіли, скільки увʼязнених погодилися мобілізуватися в обмін на звільнення.

Крім того, ми раніше інформували, що Малюська розповів, які завдання будуть виконувати мобілізовані ув'язнені.

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