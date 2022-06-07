Вже понад три тижні до України повертається більше людей, ніж виїжджає — Держприкордонслужба

Вже понад три тижні до України повертається більше людей, ніж виїжджає — Держприкордонслужба

За минулу добу з України виїхали понад 33 тисячі осіб, натомість повернулися — майже 36 тисяч.

Близько 21 тисячі з тих, хто вибули за кордон, поїхали до Польщі, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що за добу 6 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 70 тисяч осіб та понад 16 тисяч транспортних засобів.

"До України за минулу добу прибули майже 36 тисяч осіб, понад 32 тисячі з них – українці. Вже більше трьох тижнів кількість громадян, які повертаються до України, більша від чисельності тих, які виїжджають за кордон", - йдеться вповідомленні.

Крім того, в ДПСУ кажуть, що було оформлено 123 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, станом на 30 травня 60% від усієї кількості українських біженців вже повернулися на Батьківщину. І ця цифра, вважають у МВС, буде зростати.

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