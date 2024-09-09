"Вже прогрес": активістка пояснила, чим важлива заборона для російських полонених на дзвінки додому

Активістка зауважила, що права українців у ворожому полоні порушені, а російські військовополонені "тут живуть, як королі".

Голова ГО "Вірні завжди" Інна Турова схвально прокоментовала той факт, що в Україні заборонили російським військовополоненим телефонні дзвінки додому, адже рідні українських бійців нічого не знають про них у полоні.

Про це Турова, яка також є авторкою петиції про заборону дзвінків для російських військовополонених, розповіла у ефірі "Київ24".

Активістка назвала прогресом заборону для російських військовополонених телефонувати додому.

Також читайте Розстріл українських полонених на Покровському напрямку: прокуратура повідомила подробиці

"Ми писали листи, звернення на Верховну Раду, просили, ходили до Координаційного штабу, щоб вони нам допомогли достукатися до Шмигаля, до всіх тих людей, хто дотичний до цієї проблеми. Також казали неодноразово Дмитру Валерійовичу (Лубінцю – ред.), що це дуже важливе питання. Тому що він як омбудсмен з прав людини повинен розуміти, що права наших людей порушені, а їхні люди (російські військовополонені – ред.) тут живуть, вибачте, як королі. Можливо, ви бачили ефіри, де в них у холодильнику лежить ковбаса, кетчупи і тому подібне. Такого не може бути, коли ці люди наших катують там", – зауважила Турова.

За її словами, нещодавно була проведена акція "під міжнародним Червоним Хрестом", аби там почули активістів. Прогресу поки що немає, але активісти чекають на те, що він буде.

"Я вже дуже рада, що хоча б наша держава прийняла таке рішення – позбавити їх телефонного зв’язку. Це вже прогрес для нас", – сказала очільниця ГО "Вірні завжди".

Нагадаємо, після останнього розстрілу окупантами українських військових Офіс омбудсмена України оголосив про заборону для російських військовополонених на дзвінки додому.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.