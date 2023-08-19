Вже створили фейкові військкомати: росіяни готують мобілізацію на тимчасово окупованих територіях

Окупанти готуються до мобілізації на захоплених територіях. Найімовірніше, це станеться одразу після фейкових виборів.

Про це повідомив мер Мелітопля Іван Федоров.

Що відомо

З 29 серпня росіяни збираються провести перші тестові мобілізаційні дні на тимчасово окупованій території. Пів року ворог робив перепис населення для фіксації людей у фейковому військкомату. Також організували облікові столи на кожному підприємстві, щоб переписати населення призовного віку.

Одразу після так званих "виборів" розпочнеться мобілізація. Як відзначає Федоров, загарбникам це потрібно для того, щоб пояснити громадянам РФ, чому мешканці континентальної Росії воюють проти ЗСУ, а жителі окупованих територій – ні:

Українців на ТОТ закликають усілякими способами уникати мобілізації. Так, якщо ви не хочете брати участь у діях ворожої армії, кінець бійців якої на нашій землі очевидний, звертайтеся до проєкту "Хочу жить".

Нагадаємо, окупанти готують масштабну мобілізацію у Криму. Агент "АТЕШ" із Сімферопольського військкомату повідомляє, що окупанти мають намір призивати майже всі вікові групи населення півострова.

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