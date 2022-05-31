Вже три тижні поспаль до України повертаються більше громадян, аніж виїжджають за кордон: які черги на ПП

Вже три тижні поспаль до України повертаються більше громадян, аніж виїжджають за кордон: які черги на ПП

За добу до Украни повернулись на 7 тисяч осіб більше, аніж виїхали за кордон.

За добу 30 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою загалом перетнула 71 тисяча осіб та майже 17 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

З України минулої доби виїхали понад 32 тисяч осіб. 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прибули майже 39 тисяч осіб, понад 35 тисяч з них – українці. Вже три тижні кількість громадян, які повертаються до України, більша від чисельності тих, які виїжджають за кордон.

Також за цей період оформлено 148 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 31 травня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились у таких пунктах пропуску:

Польська Республіка:

"Грушів" - 0 л/а, 5 автобуси, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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